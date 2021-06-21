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Женская сборная России узнала соперника по плей-офф чемпионата Европы

Женская сборная России узнала соперника по плей-офф чемпионата Европы
Алексей Фалько
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Сборная России сыграет со Словенией в 1/8 финала женского чемпионата Европы. В других парах встретятся Италия — Швеция, Босния и Герцеговина — Хорватия, Испания — Черногория.

Беларусь, Сербия, Франция и Бельгия заняли первое место на групповом этапе и вышли напрямую в 1/4 финала. Сборная России стала второй в группе D. В последнем матче подопечные Александра Ковалёва разгромно уступили Франции (59:85), упустив шанс выиграть группу. В первых двух турах российские баскетболистки победили Чехию и Хорватию. В случае попадания в 1/4 финала сборная России сыграет с Бельгией, которая стала победителем группы С, Бельгийки выиграли два матча при одном поражение, обойдя Словению и Боснию по лучшей разнице мячей.

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