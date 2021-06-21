Российский форвард «Зенита» ответил, перейдёт ли в зарубежный клуб

Форвард «Зенита» Андрей Зубков ответил на вопрос о возможном переходе в зарубежный клуб. По словам Зубкова, сейчас его мысли связаны исключительно с «Зенитом».
В Евролиге достойный результат показали, вошли в топ-8, дали бой звездой «Барселоне». Жаль, в плей-офф Лиги ВТБ уступили-таки ЦСКА. Но ничего, постараемся взять реванш в следующем сезоне и наконец-таки прервать его гегемонию в российском баскетболе.
Нет ли желания перейти в европейский клуб или клуб НБА? Нет, не думаю об этом. Мне 29 лет — ещё 5-6 лет поиграю и пора будет заканчивать с баскетболом. Тем более семья большая, не хотелось бы куда-то срываться за границу», — цитирует Зубкова «Первый областной».
«Зенит» в минувшем сезоне выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. В Евролиге команда дошла до плей-офф, но уступила «Барселоне» (2-3).
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