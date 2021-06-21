Артем Пустовой определился с новым клубом после ухода из «Барселоны»
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Центровой Артём Пустовой согласовал контракт с «Гран Канарией», сообщает Sportando.
Украинский баскетболист провёл три сезона за «Барселону», сыграв в общей сложности 80 матчей в испанских турнирах и Евролиге. В сезоне испанской лиги ACB-2020/2021 Пустовой набирал в среднем 7,8 очка и 3,2 подбора, проводя на площадке по 14,5 минуты за игру. До «Барселоны» центровой выступал за испанский «Обрадойро» и украинский «Химик». В 2015 году Артём выиграл чемпионат Украины, а в этом сезоне стал чемпионом Испании.
«Гран Канария» в следующем сезоне выступит в Еврокубке. В этом году испанский клуб дошел до полуфннала второго по силе турнира Европы, где уступил в серии будущему обладателю титула «Монако» (0-2).
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