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«Финикс» обыграл «Клипперс» и повёл в серии финала Западной конференции

«Финикс» обыграл «Клипперс» и повёл в серии финала Западной конференции
Антон Мозговой
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В Финиксе состоялся первый матч финала Западной конференции НБА. «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 120:114, они повели в серии 1-0.

Первая четверть получилась равной, она закончилась со счётом 21:21. К большому перерыву «Финикс» сумел уйти в трёхочковый отрыв, но уже в третьей четверти «Клипперс» сравняли счёт. Развязка наступила в заключительной десятиминутке, которую «Финикс» выиграл с преимуществом в шесть очков.

Самым результативным игроком команды стал защитник Девин Букер, набравший 40 очков. У гостей 34 балла за результативность набрал Пол Джордж.

Следующий матч серии финала Западной конференции состоится 23 июня и вновь пройдёт в Финиксе.

НБА - плей-офф. Финал - Запад. 1-й матч
20 июня 2021, воскресенье. 22:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
120 : 114
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 40, Эйтон - 20, Бриджес - 14, Краудер - 13, Джонсон - 12, Пэйн - 11, Крэйг - 8, Шарич - 2, Александер, Гэллоуэй, Камински, Картер, Мур, Надер, Пол, Смит
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 34, Джексон - 24, Казинс - 11, Зубац - 9, Мэнн - 9, Рондо - 8, Кеннард - 6, Моррис - 6, Батюм - 5, Беверли - 2, Ибака, Коффи, Леонард, Отуру, Паттерсон, Скрабб, Феррелл
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