«Финикс» обыграл «Клипперс» и повёл в серии финала Западной конференции

В Финиксе состоялся первый матч финала Западной конференции НБА. «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 120:114, они повели в серии 1-0.

Первая четверть получилась равной, она закончилась со счётом 21:21. К большому перерыву «Финикс» сумел уйти в трёхочковый отрыв, но уже в третьей четверти «Клипперс» сравняли счёт. Развязка наступила в заключительной десятиминутке, которую «Финикс» выиграл с преимуществом в шесть очков.

Самым результативным игроком команды стал защитник Девин Букер, набравший 40 очков. У гостей 34 балла за результативность набрал Пол Джордж.

Следующий матч серии финала Западной конференции состоится 23 июня и вновь пройдёт в Финиксе.