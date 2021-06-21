Док Риверс и Бен Симмонс установили исторические антирекорды НБА

«Атланта Хоукс» обыграла «Филадельфию Сиксерс» (103:96, 4-3) в седьмом матче полуфинала Восточной конференции.
Главный тренер «Сиксерс» Док Риверс пятый раз за карьеру проиграл в седьмой игре плей-офф на домашней площадке. Это худший результат в истории НБА. Риверс более чем в два раза превосходит второго Пэта Райли, который дважды уступал в седьмых матчах плей-офф на родной арене. Риверс потерпел 29 поражений в матчах, где был шансом закрыть серию плей-офф — это худший показатель в истории НБА. Процент побед Риверса (34,1%) в решающих матчах постсезона — худший среди всех тренеров в истории.
Форвард «Филадельфии» Бен Симмонс реализовал 34,2% штрафных в розыгрыше плей-офф, установив исторический антирекорд лиги. Шакил О'Нил в 2006 году реализовал 37,4% штрафных, Уилт Чемберлен в 1968 году показал точность 38,0% с линии. Оба легендарных центровых занимают второе и третье места в списке антирекордсменов.
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