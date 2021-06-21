Девин Букер повторил достижение Луки Дончича в плей-офф НБА

Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер оформил первый трипл-дабл в карьере в победном первом матче финала Западной конференции с «Лос-Анджелес Клипперс» (120:114, 1-0).



Лидер «Санз» набрал 40 очков (15 из 29 с игры, 3 из 7 трехочковых, 7 из 7 штрафных), сделал 13 подборов и 11 передач за 44 минуты игрового времени. Букер, Оскар Робертсон и Лука Дончич — единственные игроки в истории НБА, которые оформляли трипл-дабл с 40+ очками в плей-офф в возрасте до 25 лет.

«Финикс» проводил первый матч с «Клипперс» без разыгрывающего Криса Пола, который находится на карантине после заражения коронавирусом.

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