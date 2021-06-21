Джоэл Эмбиид назначил виновников сенсационного вылета «Филадельфии» из плей-офф

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид после седьмого матча полуфинала Восточной конференции с «Атланта Хоукс» (96:103, 3-4) остался недоволен работой судей и действиями своего одноклубника Бена Симмонса, отказавшегося исполнять бросок из-под кольца без сопротивления в концовке и отдавшего передачу на Матиса Тайбула, реализовавшего один из двух штрафных и упустившего шанс сравнять счёт.



«Многое пошло не так. Соперники могут фолить на мне сколько хотят, есть фактор судейства. Парни фолят, поднимают руки, я иду на данк, а судьи ничего не свистят. В последних трех матчах это повторялись снова и снова. Перед седьмым матчем меня штрафуют за то, что я вытянул руки, когда меня толкали в чертову спину. Меня оштрафовали только потому, что, наверное, я чего-то не понимаю. Много чего пошло не так. Как команда, мы все еще должны быть лучше. У нас были хорошие шансы на победу. Просто мы сделали много ошибок. Я отдал все, что у меня было. Буду честен. Думаю, что поворотный момент наступил, когда мы… Я не знаю, как это сказать. Поворотный момент был в том, что мы не исполнили открытый бросок, вместо чего получили штрафные и реализовали только одну попытку. После этого соперники забили», — приводит слова Эмбиида USA Today.