Бен Симмонс оправдался за роковую ошибку и бесполезность в конце решающего матча плей-офф

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс после седьмого матча полуфинала Восточной конференции НБА с «Атланта Хоукс» (96:103, 3-4) объяснил пассивность в нападении в концовке. Симмонс ни разу не бросил с игры в четвёртой четверти, в том числе не стал забивать сверху без сопротивления под кольцом при счёте 86:88, упустив шанс сравнять счёт.
«Почему не стал забивать свободный данк из-под кольца? Я просто предположил, что Данило Галлинари выбежит у меня из-за спины. Кроме того, подбегал Джон Коллинз. Подумал, что Матисс Тайбулл имеет лучшую возможность забить данк. Мне нужно улучшить многие аспекты игры. Я плохо бросал с линии штрафных в этой серии. В нападении меня словно не было. Я мало сделал для своих товарищей по команде. Мне нужно поработать над множеством вещей. Мне нравится выступать в „Филадельфии“. Я люблю эту организацию. Фанаты замечательные. У меня была плохая серия. Я ожидаю следующего сезона. В составе „Филадельфи“, — приводит слова Симмонса USA Today.
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