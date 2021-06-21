Шакил О'Нил обрушился с критикой на провалившую плей-офф звезду НБА

4-кратный чемпион НБА, ныне эксперт Шакил О’Нил остался недоволен выступлением форварда «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса в седьмом матче второго раунда плей-офф с «Атланта Хоукс» (96:103, 3-4).



«Если бы он был в моей раздевалке, я бы надрал ему зад к чертовой матери», — сказал О'Нил в эфире TNT

Симмонс сделал 13 передач при 2 потерях, но набрал лишь 5 очков, реализовав 2 из 4 бросков с игры за 36 минут. Бен ни разу не бросил с игры в четвёртой четверти, в том числе не стал забивать сверху без сопротивления под кольцом при счёте 86:88, упустив шанс сравнять счёт. Симмонс реализовал 34,2% штрафных в розыгрыше плей-офф, установив исторический антирекорд лиги. Шакил О'Нил в 2006 году реализовал 37,4% штрафных, Уилт Чемберлен в 1968 году показал точность 38,0% с линии. Оба легендарных центровых занимают второе и третье места в списке антирекордсменов.