В плей-офф НБА осталось три игрока, выигрывавших титул. Все они выступают в одной команде

Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард, Рэджон Рондо и Серж Ибака — единственные оставшиеся участники плей-офф НБА, которые ранее выигрывали титул.

Леонард становился чемпионом в составе «Сан-Антонио Спёрс» и «Торонто Рэпторс», во втором случае его одноклубником был Ибака. Рондо завоёвывал титулы в форме «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ранее стали известны все участники финалов конференций — «Атланта Хоукс» со счётом 4-3 одолела «Филадельфию Сиксерс». В финале Восточной конференции «Атланта» сыграет с «Милуоки Бакс», который со счётом 4-3 в серии прошёл «Бруклин Нетс». В финале Запада встречаются «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Клипперс». В первом матче серии «Санз» победили со счётом 120:114. Первый матч финала Восточной конференции состоится в ночь с 23 на 24 июня мск. Вторая встреча финала Запада пройдёт днём ранее.