ЦСКА сохранил в составе российского игрока после успешного индивидуального сезона

Защитник Иван Ухов подписал с ЦСКА новый контракт по схеме «2+1», сообщает официальный сайт клуба.
«Несмотря на то, что первый сезон Ивана в ЦСКА – 2018/19 – принёс баскетболисту все возможные командные титулы, именно третий стал для него самым успешным индивидуально. В прошедшем сезоне уроженец Соликамска стал «железным» игроком ротации и установил личные рекорды по всем важнейшим статистическим показателям. Особенно впечатляющим стал прогресс защитника в качестве «дальнобойщика»: его эффективность на дуге выросла практически вдвое, достигнув впечатляющих 44,7%, и, как следствие, случился серьёзнейший скачок по количеству попаданий – 63 за прошедший сезон после 31 за два предыдущих года суммарно», — отметила пресс-служба ЦСКА.
«Быть частью ЦСКА – большая честь и большая ответственность. Знаю, что ещё не раскрыл весь свой потенциал, и готов работать, чтобы выходить на новый уровень. Благодарен клубу и тренерскому штабу за возможность проявить себя и помочь команде бороться за титулы», — заявил Ухов.
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