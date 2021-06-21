Впервые в XXI столетии в финал конференции НБА вышла команда без участников Матча звёзд

Накануне в седьмом матче полуфинала Востока «Атланта Хоукс» на выезде обыграла «Филадельфию Сиксерс» со счётом 103:96, победив в серии плей-офф (4-3) и выйдя в финал конференции. Ранее в серии «Хоукс» одержали победы со счётом 128:124, 103:100 и 109:106, а «Сиксерс» побеждали со счётом 118:102, 127:111 и 104:99.



В результате в НБА впервые с 1994 года в финал конференции вышла команда, в составе которой нет ни одного участника Матча звёзд НБА. Предыдущим таким коллективом была «Иидиана» в сезоне-1993/1994.



В финале Восточной конференции «Атланта» сыграет с «Милуоки Бакс», который со счётом 4-3 в серии прошёл «Бруклин Нетс». В финале Запада встречаются «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Клипперс». В первом матче серии «Санз» победили со счётом 120:114.