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Провалившая плей-офф звезда НБА выставлена на обмен

Провалившая плей-офф звезда НБА выставлена на обмен
Александр Кожевников
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«Филадельфия Сиксерс» рассмотрит варианты обмена Бена Симмонса, сообщает инсайдер Марк Стайн.

По информации источника, пока неизвестно, насколько высоко будет оценён Симмонс на рынке после провала в плей-офф сезона-2020/2021.

За три последних матча плей-офф Симмонс набрал всего 19 очков. Его контракт оценивается в $ 33 млн.

Напомним, в седьмом матче полуфинала Востока «Атланта Хоукс» на выезде обыграла «Филадельфию Сиксерс» со счётом 103:96, победив в серии плей-офф (4-3) и выйдя в финал конференции.

Ранее в серии «Хоукс» одержали победы со счётом 128:124, 103:100 и 109:106, а «Сиксерс» побеждали со счётом 118:102, 127:111 и 104:99.

В финале Восточной конференции «Атланта» сыграет с «Милуоки Бакс», который со счётом 4-3 в серии прошёл «Бруклин Нетс». В финале Запада встречаются «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Клипперс». В первом матче серии «Санз» победили со счётом 120:114.

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