Провалившая плей-офф звезда НБА выставлена на обмен

«Филадельфия Сиксерс» рассмотрит варианты обмена Бена Симмонса, сообщает инсайдер Марк Стайн.
По информации источника, пока неизвестно, насколько высоко будет оценён Симмонс на рынке после провала в плей-офф сезона-2020/2021.
За три последних матча плей-офф Симмонс набрал всего 19 очков. Его контракт оценивается в $ 33 млн.
Напомним, в седьмом матче полуфинала Востока «Атланта Хоукс» на выезде обыграла «Филадельфию Сиксерс» со счётом 103:96, победив в серии плей-офф (4-3) и выйдя в финал конференции.
Ранее в серии «Хоукс» одержали победы со счётом 128:124, 103:100 и 109:106, а «Сиксерс» побеждали со счётом 118:102, 127:111 и 104:99.
В финале Восточной конференции «Атланта» сыграет с «Милуоки Бакс», который со счётом 4-3 в серии прошёл «Бруклин Нетс». В финале Запада встречаются «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Клипперс». В первом матче серии «Санз» победили со счётом 120:114.
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