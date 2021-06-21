Белорусские болельщики пришли на матч Евробаскета в оппозиционных цветах

Во время матча чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд между сборными Испании и Беларуси полиция вывела белорусских болельщиков, у которых при себе были бело-красно-белые флаги, сообщает by.tribuna.



Полиция пояснила, что болельщикам стоит спрятать эту символику, так как она является не зарегистрированной.



На вчерашний же матч между командами Беларуси и Швеции болельщики пришли уже без флагов, но в дежде в белых и красных цветах и с майками, на которых были нанесены фамилии Елены Левченко и Екатерины Снытиной, участников Свободного объединения спортсменов.



Как сообщает источник, несмотря на все запреты, одному из болельщиков все-таки удалось развернуть бело-красно-белый флаг после завершения встречи.