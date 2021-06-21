Коннер Фрэнкамп отреагировал на переход в «Зенит»

Новичок «Зенита», защитник Коннер Фрэнкамп прокомментировал переход в санкт-петербургский клуб.
«Честно скажу, что нахожусь в предвкушении: ведь у меня появился шанс играть на высочайшем уровне — в Евролиге. У нас отличная команда, что очень важно для такого турнира. Знаю, что «Зенит» — очень уважаемая команда и отличная организация, что в прошедшем сезоне они вышли в плей-офф Евролиги. Я был польщён тем, что получил приглашение от такого клуба и принял это предложение почти без раздумий», — приводит слова Фрэнкампа официальный сайт санкт-петербургского клуба.
Соглашение «Зенита» с 25-летним баскетболистом рассчитано на два сезона.
Фрэнкамп дебютирует в Евролиге. В прошлом сезоне Фрэнкамп набирал в среднем 15,7 очка, 3,5 передачи и 2,2 подбора за 26 минут в 25 матчах испанской лиги ACB. Коннер стал четвёртым в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании, уступив только Гиорги Шермадини (16,5 очка), Алексе Аврамовичу (16,4 очка) и Мело Тримблу (16,4 очка). До перехода в «Мурсию» Фрэнкамп выступал за греческий «Ретимно» и болгарский «Берое». В «Зените» американец проведёт четвёртый сезон в профессиональной карьере.
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