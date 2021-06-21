Определён обладатель награды имени Александра Гомельского в Евролиге

Главный тренер «Анадолу Эфес» Эрин Атаман получил награду тренер года Евролиги имени Александра Гомельского по итогам сезона-2020/2021, сообщает официальный сайт турнира.



Награда вручается по результатам голосования главных тренеров Евролиги с условием, что нельзя выбирать себя. Атаман получил 12 из 17 возможных первых мест, опередив Андреа Тринкьери («Бавария»), Этторе Мессину («Милан») и Шарунаса Ясикявичюса («Барселона»).



Атаман привёл «Эфес» к первому в истории титулу чемпионов Евролиги. В регулярном чемпионате турецкий клуб занял третье место 22-12. В плей-офф «Анадолу Эфес» обыграл «Реал» (3-2), а в «Финале четырёх» победил ЦСКА и «Барселону».

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