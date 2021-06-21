Экс-тренер «Кливленда» рассказал, есть ли вражда между Леброном Джеймсом и Кайри Ирвингом

Бывший член тренерского штаба «Кливленд Кавальерс» Фил Хэнди рассказал о взаимоотношениях Леброна Джеймса и Кайри Ирвинга. Хэнди прокомментировал слухи, согласно которых у звёздных игроков был конфликт.

«Вы же знаете, как СМИ всё время пытаются что-то придумать, что не является правдой.

Есть два парня, которые играют на высоком уровне. Леброн пришёл в команду с правильным мышлением, направленным на помощь и адаптирование к Кайри. Он словно говорил: «Парень, мне надо понять, как ты играешь, как играть с тобой вместе, мы должны понять, как успешно взаимодействовать.

Не было никаких проблем, нормальные взаимоотношения. Ребята пытались найти способ хорошо играть друг с другом. У них не было никаких проблем, ничего такого», — цитирует Хэнди Essentially Sports.