Экс-тренер «Кливленда» рассказал, есть ли вражда между Леброном Джеймсом и Кайри Ирвингом

Бывший член тренерского штаба «Кливленд Кавальерс» Фил Хэнди рассказал о взаимоотношениях Леброна Джеймса и Кайри Ирвинга. Хэнди прокомментировал слухи, согласно которых у звёздных игроков был конфликт.
«Вы же знаете, как СМИ всё время пытаются что-то придумать, что не является правдой.
Есть два парня, которые играют на высоком уровне. Леброн пришёл в команду с правильным мышлением, направленным на помощь и адаптирование к Кайри. Он словно говорил: «Парень, мне надо понять, как ты играешь, как играть с тобой вместе, мы должны понять, как успешно взаимодействовать.
Не было никаких проблем, нормальные взаимоотношения. Ребята пытались найти способ хорошо играть друг с другом. У них не было никаких проблем, ничего такого», — цитирует Хэнди Essentially Sports.
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