Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-тренер «Кливленда» рассказал, есть ли вражда между Леброном Джеймсом и Кайри Ирвингом

Экс-тренер «Кливленда» рассказал, есть ли вражда между Леброном Джеймсом и Кайри Ирвингом
Антон Мозговой
Комментарии

Бывший член тренерского штаба «Кливленд Кавальерс» Фил Хэнди рассказал о взаимоотношениях Леброна Джеймса и Кайри Ирвинга. Хэнди прокомментировал слухи, согласно которых у звёздных игроков был конфликт.

«Вы же знаете, как СМИ всё время пытаются что-то придумать, что не является правдой.

Есть два парня, которые играют на высоком уровне. Леброн пришёл в команду с правильным мышлением, направленным на помощь и адаптирование к Кайри. Он словно говорил: «Парень, мне надо понять, как ты играешь, как играть с тобой вместе, мы должны понять, как успешно взаимодействовать.

Не было никаких проблем, нормальные взаимоотношения. Ребята пытались найти способ хорошо играть друг с другом. У них не было никаких проблем, ничего такого», — цитирует Хэнди Essentially Sports.

Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021