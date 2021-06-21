Эксперт назвал проблемную команду НБА с психологически травмированной звездой

Известный эксперт Скип Бэйлесс поделился мнением о вылете «Филаделфии Сиксерс» из плей-офф НБА. «Филадельфия» уступила в семиматчевой серии во втором раунде «Атланте Хоукс».

«Спасибо, «Атланта», за то, что освободили «Сиксерс» от ничтожной жизни. Проблемная команда, одна звезда травмирована физически, другая — психологически», — написал Бэйлесс в своём «твиттере».

Говоря о психологической травме, Бэйлесс имел в виду Бена Симмонса. Он сам ранее говорил, что его плохие броски связаны с психологическими сложностями. Что касается физической травмы, речь шла о Джоэле Эмбииде. В нынешнем сезоне он регулярно страдал от травм.

Ранее Эмбиид возложил ответственность за поражение в седьмом матче на судей и Симмонса, который отказался исполнять бросок из-под кольца без сопротивления в концовке и отдавшего передачу на Матиса Тайбула, реализовавшего один из двух штрафных и упустившего шанс сравнять счёт.