Женская сборная России понесла весомую потерю в составе

Защитник сборной России Екатерина Федоренкова больше не сыграет на Евробаскете-2021 из-за разрыва передней крестообразной связки правого колена, сообщает официальный сайт РФБ.



Федоренкова получила повреждение во вчерашнем матче 3-го тура группового турнира с Францией (59:85).



«На сегодняшний день наш 8-й номер остаётся в расположении команды и посетила утреннюю тренировку во дворце Rhenus Sport. Сейчас Катя передвигается на костылях, ей на ногу наложена тугая фиксирующая повязка. Постановка окончательного диагноза, решение о дальнейшем лечении и транспортировке игрока остаются в компетенции медицинского штаба сборной и консультирующих профильных специалистов», — отмечает пресс-служба федерации.



В случае победы над Словенией 21 июня россиянки выйдут в четвертьфинал и тем самым гарантируют себе путевку в Валенсию на заключительную часть плей-офф.