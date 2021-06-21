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Женская сборная России понесла весомую потерю в составе

Женская сборная России понесла весомую потерю в составе
Алексей Фалько
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Защитник сборной России Екатерина Федоренкова больше не сыграет на Евробаскете-2021 из-за разрыва передней крестообразной связки правого колена, сообщает официальный сайт РФБ.

Федоренкова получила повреждение во вчерашнем матче 3-го тура группового турнира с Францией (59:85).

«На сегодняшний день наш 8-й номер остаётся в расположении команды и посетила утреннюю тренировку во дворце Rhenus Sport. Сейчас Катя передвигается на костылях, ей на ногу наложена тугая фиксирующая повязка. Постановка окончательного диагноза, решение о дальнейшем лечении и транспортировке игрока остаются в компетенции медицинского штаба сборной и консультирующих профильных специалистов», — отмечает пресс-служба федерации.

В случае победы над Словенией 21 июня россиянки выйдут в четвертьфинал и тем самым гарантируют себе путевку в Валенсию на заключительную часть плей-офф.

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