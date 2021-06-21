Сборная США заполучила в состав на Олимпиаду новую звезду НБА
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Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо намеревается сыграть за сборную США на Олимпийских играх в Токио (Япония), утверждает инсайдер Эдриан Войнаровски со ссылкой на агента баскетболиста.
В нынешнем сезоне 23-летний Адебайо провёл 64 матча в регулярном чемпионате. Он в среднем набирал 18,7 очка, делал 9 подборов, 5,4 передачи, 1,2 перехвата и 1 блок-шот. В среднем игрок проводил на паркете 33,5 минуты.
Адебайо — ещё один звёздный игрок, выразивший готовность сыграть на Олимпиаде. Ранее о желании поехать в Токио сообщили Кевин Дюрант, Девин Букер, Дэмьен Лиллард, Брэдли Бил, Джейсон Тейтум и Дрэймонд Грин.
Баскетбольный турнир на Олимпийских играх стартует уже 25 июля. С 10 по 18 июля сборная США будет проводить подготовительные матчи.
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