Лидер ЦСКА перенес операцию на голестопе
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Защитник ЦСКА Дэниел Хэкетт перенёс операцию на голеностопе, сообщает пресс-служба ЦСКА.
«Сегодня Дани Хэкетту «почистили» голеностоп в Италии. Переживать не стоит — к предсезонным сборам будет готов!» — говорится в сообщении пресс-службы армейцев.
Запись можно посмотреть в «твиттере» ЦСКА.
Хэкетт доигрывал сезон с травмой. Он принял участие во всех трёх матчах финальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом. ЦСКА в итоге выиграл серию 3-0.
В общей сложности в завершившемся сезоне Хэкетт провёл 58 матчей. В среднем он набирал 10,3 очка, делал 2,8 подбора и 2,7 передачи. Защитник проводил на паркете в среднем 23,7 минуты.
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