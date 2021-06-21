Лидер ЦСКА перенес операцию на голестопе

Защитник ЦСКА Дэниел Хэкетт перенёс операцию на голеностопе, сообщает пресс-служба ЦСКА.

«Сегодня Дани Хэкетту «почистили» голеностоп в Италии. Переживать не стоит — к предсезонным сборам будет готов!» — говорится в сообщении пресс-службы армейцев.

Запись можно посмотреть в «твиттере» ЦСКА.

Хэкетт доигрывал сезон с травмой. Он принял участие во всех трёх матчах финальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом. ЦСКА в итоге выиграл серию 3-0.

В общей сложности в завершившемся сезоне Хэкетт провёл 58 матчей. В среднем он набирал 10,3 очка, делал 2,8 подбора и 2,7 передачи. Защитник проводил на паркете в среднем 23,7 минуты.