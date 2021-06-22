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Мэджик Джонсон назвал звезду НБА, идеально подходящую как напарник для Леброна и Дэвиса

Мэджик Джонсон назвал звезду НБА, идеально подходящую как напарник для Леброна и Дэвиса
Алексей Фалько
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Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон заявил, что клуб должен побороться за разыгрывающего «Финикс Санз» Криса Пола в случае выхода баскетболиста на рынок свободных агентов этим летом.

«Здесь не может быть никаких вопросов. Я попрошу владелицу «Лейкерс» Джинни Басс, чтобы клуб выделил деньги на Криса Пола. Это будет идеальное подписание для Леброна Джеймса, для Энтони Дэвиса и для ролевых игроков команды», – сказал Джонсон в эфире радио ESPN Los Angeles.

Ранее сообщалось, что 36-летний Пол собирается отказаться от опции на 44,4 млн долларов и стать свободным агентом, чтобы подписать трехлетний контракт на сумму около 100 млн. При этом, вероятно, клубы лиги готовы заплатить ему примерно на 20 млн долларов меньше запрашиваемой суммы за трёхлетнее соглашение.

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