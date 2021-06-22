«Он мой парень». Кендалл Дженнер впервые заявила об отношениях с Девином Букером

Модель Кендалл Дженнер в реалити-шоу «Семейство Кардашьян» рассказала, что встречается с атакующим защитником «Финикс Санз» Девином Букером.

25-летнюю супермодель и 24-летнего спортсмена неоднократно видели в компании друг друга, они выкладывали совместные фото, в том числе 14 февраля. Однако только сейчас Дженнер впервые подтвердила факт отношений с Букером.



«Он мой парень. Нет, на самом деле я встречаюсь не только с баскетболистами, если кто-нибудь когда-либо проводил свои исследования. Мне не стыдно, что у меня есть типаж, к тому же я настоящая фанатка баскетбола», – заявила Кендалл.

Ранее Дженнер уже встречалась с баскетболистами НБА Джорданом Кларксоном («Юта Джаз») и Беном Симмонсом («Филадельфия Сиксерс»).