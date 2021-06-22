Тристан Томпсон и Хлои Кардашьян расстались

Центровой «Бостон Селтикс» Тристан Томпсон и звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян прекратили встречаться несколько недель назад, сообщает Fox News со ссылкой на друзей бывшей пары.
По рассказам людей, общающихся близко с Кардашьян и Томпсоном, экс-возлюбленные всё ещё ладят и в их разрыве нет никакой драмы. Они занимаются воспитанием своей дочери по имени Тру. Информация о расставании пары появилась, когда баскетболиста якобы заметили входящим в комнату с тремя женщинами на вечеринке.
Собеседник издания Daily Mail сообщил, что Томпсон закрылся в комнате с женщинами на том мероприятии на 30 минут. Среди присутствующих девушек, как утверждал очевидец, была «заядлая посетительница вечеринок». Ранее Томпсон и Кардашьян уже расставались из-за измены игрока НБА.
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