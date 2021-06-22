MVP Единой лиги ВТБ перешёл в «Жальгирис»

Разыгрывающий Мантас Калниетис, ранее выступавший за «Локомотив-Кубань», перешёл в «Жальгирис», сообщает пресс-служба клуба. Контракт 34-летнего игрока рассчитан до 2023 года.

Ранее Калниетис уже выступал за «Жальгирис». Он защищал цвета команды с 2006 по 2012 годы, а затем вернулся в клуб на сезон-2015/2016.

В завершившемся сезоне Калниетис был признан MVP Единой лиги ВТБ. В регулярном чемпионате он стал лучшим ассистентом (9,8 передачи). Также он завершил сезон с третьим показателем эффективности (17,3) в лиге. В 20 матчах Калниетис в среднем набирал 9,6 очка и делал 3,4 подбора.

За «Локомотив-Кубань» Мантас выступал с 2019 года. Также он защищал цвета краснодарского клуба с 2012 по 2015 год.