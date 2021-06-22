MVP Единой лиги ВТБ перешёл в «Жальгирис»
Поделиться
Разыгрывающий Мантас Калниетис, ранее выступавший за «Локомотив-Кубань», перешёл в «Жальгирис», сообщает пресс-служба клуба. Контракт 34-летнего игрока рассчитан до 2023 года.
Ранее Калниетис уже выступал за «Жальгирис». Он защищал цвета команды с 2006 по 2012 годы, а затем вернулся в клуб на сезон-2015/2016.
В завершившемся сезоне Калниетис был признан MVP Единой лиги ВТБ. В регулярном чемпионате он стал лучшим ассистентом (9,8 передачи). Также он завершил сезон с третьим показателем эффективности (17,3) в лиге. В 20 матчах Калниетис в среднем набирал 9,6 очка и делал 3,4 подбора.
За «Локомотив-Кубань» Мантас выступал с 2019 года. Также он защищал цвета краснодарского клуба с 2012 по 2015 год.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 22 июня 2021
-
10:05
-
09:19
-
09:16
-
09:13
-
09:08
-
08:12
-
08:07
-
00:26
- 21 июня 2021
-
23:35
-
23:10
-
22:54
-
22:14
-
21:23
-
21:18
-
21:09
-
19:56
-
19:16
-
19:13
-
17:38
-
16:56
-
16:00
-
15:20
-
14:59
-
14:55
-
14:50
-
13:51
-
12:59
-
12:00
-
11:39
-
10:46
-
10:45
-
09:36
-
09:20
-
09:11
-
08:47
Партнерский контент
Рекомендуем вам