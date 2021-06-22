«Бавария» определилась с главным тренером на ближайшие два сезона

«Бавария» объявила о продлении контракта с главным тренером Андреа Тринкьери. Новое соглашение рассчитано до 2023 года. Итальянский специалист возглавил «Баварию» в 2020 году.

В первом же сезоне с командой он занял пятое место в регулярном чемпионате Евролиги и вышел в плей-офф. Это стало новым рекордом для немецких клубов: ранее они не квалифицировались в главную стадию турнира.

В 1/4 финала плей-офф «Бавария» в тяжёлой серии уступила «Милану» (2-3).

Стоит отметить, что в мае Тринкьери называли одним из кандидатов на пост главного тренера ЦСКА. Но наставник ЦСКА Димитрис Итудис в итоге подписал новый контракт с клубом. Предыдущее соглашение Итудиса истекало по окончании сезона, ходили слухи о том, что он может покинуть команду.