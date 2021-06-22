Мэджик Джонсон назвал клуб НБА, в который массово будут переходить суперзвёзды

Легенда НБА Мэджик Джонсон предположил, что в скором времени многие звёзды НБА захотят перебраться в «Нью-Йорк Никс». По мнению Джонсона, в городе любят команду, что скажется на интересе звёздных игроков.

«Суперзвёзды захотят играть здесь, в Нью-Йорке. Команда уверенно прошла в плей-офф. В городе любят «Никс», верно? Теперь игроки будут смотреть на команду и думать об успехе с ней. Они захотят играть вместе с Джулиусом Рэндлом, Иммануэлем Квикли и другими.

Баскетболисты говорят друг с другом. Они будут делиться мнением и положительно высказываться о команде», — цитирует Джонсона Fadeaway World.

«Никс» в нынешнем сезоне вышел в плей-офф, но уступил в первом раунде в серии c «Атлантой Хокс» (1-4).