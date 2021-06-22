«Лейкерс» могут выменять 4-кратного участника Матча звёзд НБА
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По данным журналиста ESPN Марка Спирса, «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Оклахома-Сити Тандер» могут совершить крупную сделку. Как сообщает источник, «Лейкерс» могут попытаться подписать Кембу Уокера.
«Я не думаю, что вариант, при котором Кемба останется в «Оклахоме», реален. На месте «Лейкерс» я бы попытался его заполучить. На мой взгляд, это идеальный ход. В то же время доступен и Кайл Лоури, который находится на грани ухода», — сказал журналист.
Отметим, что Уокер ранее перебрался из «Бостон Селтикс» в «Оклахому». В то же время «Бостон» вернул Эла Хорфорда, который уже выступал за команду в течение двух сезонов.
Напомним, «Лейкерс» не удалось защитить титул чемпионов НБА. Команда выбыла уже в первом раунде плей-офф, уступив «Финиксу».
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