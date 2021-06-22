Три новых звезды НБА готовы сыграть за сборную США на Олимпиаде в Токио
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Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол, центровой «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав и форвард «Милуоки Бакс» Крис Миддлтон намерены сыграть за сборную США на Олимпиаде в Токио, сообщает Hoops Rumors.
Ранее о готовности помочь национальной команде США этим летом заявили Девин Букер, Кевин Дюрант, Джеймс Харден, Бэм Адебайо, Брэдли Бил, Дэмьен Лиллард, Джейсон Тейтум, Дрэймонд Грин. В итоговую заявку сборной попадут 12 баскетболистов. Уже дали согласие 11 игроков, главным претендентом на последнее вакантное место является форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж.
Олимпийский баскетбольный турнир в Токио начнётся 25 июля. С 10 по 18 июля сборная США проведёт подготовительные матчи с Австралией (дважды), Аргентиной, Испанией и Нигерией.
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