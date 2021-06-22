«Филадельфия» нацелена на трансфер двух суперзвёзд
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Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии Сиксерс» Дэрил Мори собирается осуществить трансфер разыгрывающего защитника «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда и защитника «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била. Об этом сообщает Parlons Basket со ссылкой на журналиста The Ringer Кевина О'Коннора.
Напомним, в седьмом матче полуфинала Востока «Атланта Хоукс» на выезде обыграла «Филадельфию», победив в серии плей-офф со счётом 4-3, и вышла в финал конференции.
Ранее приводилось высказывание легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджика Джонсона о разыгрывающем «Филадельфии Сиксерс» Бене Симмонсе. По мнению Джонсона, игроку было бы полезно сменить клуб, чтобы в конечном счёте обрести уверенность в собственных силах.
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