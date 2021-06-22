Крис Пол отказался от участия в Олимпиаде, его заменила другая звезда НБА

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол отказался участвовать в Олимпиаде в Токио, несмотря на первоначальное согласие помочь сборной США, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

Пола в составе заменит разыгрывающий «Милуоки Бакс» Джру Холидэй. Уже 11 игроков с опытом участия в Матче звёзд подтвердили намерение поехать в Токио. До Холидэя это сделали Кевин Лав. Крис Мидллтон, Дэмьен Лиллард, Брэдли Бил, Джеймс Харден, Кевин Дюрант, Девин Букер, Джейсон Тейтум, Бэм Адебайо и Дрэймонд Грин.

Всего в заявке на Олимпиаду могут присутствовать 12 баскетболистов. Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж считается вероятным претендентом на последнее вакантное место в составе.