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«Финикс» броском с сиреной вырвал победу у «Клипперс» и повёл в финале Запада – 2-0

«Финикс» броском с сиреной вырвал победу у «Клипперс» и повёл в финале Запада – 2-0
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Во втором матче Западной конференции НБА «Финикс Санз» дома на последних секундах вырвал победу у «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 104:103 и повёл в серии плей-офф – 2-0.

В составе победителей лучшими на площадке были Кэмерон Пэйн (29 очков и 9 передач), Деандре Эйтон (24 очка и 14 подборов) и Девин Букер (20 очков). У «Клипперс» наиболее результативными в игре стали Пол Джордж (26 очков), Реджи Джексон (19 очков) и Ивица Зубац (14 очков и 11 подборов). Эйтон забил победный данк с финальной сиреной после передачи Джея Краудера.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES​, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Ранее в серии «Санз» выиграли у «Клипперс» со счётом 120:114. Третий матч с участием этих команд пройдёт 23 июня.

НБА - плей-офф. Финал - Запад. 2-й матч
23 июня 2021, среда. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
104 : 103
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Пэйн - 29, Эйтон - 24, Букер - 20, Джонсон - 11, Шарич - 11, Бриджес - 5, Краудер - 2, Мур - 2, Александер, Гэллоуэй, Камински, Картер, Крэйг, Надер, Пол, Смит
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 26, Джексон - 19, Зубац - 14, Кеннард - 10, Мэнн - 8, Рондо - 8, Моррис - 7, Беверли - 6, Батюм - 3, Казинс - 2, Ибака, Коффи, Леонард, Отуру, Паттерсон, Скрабб, Феррелл

Напомним, в финале Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации встречаются «Милуоки Бакс» и «Атланта Хоукс». Первый матч противостояния пройдёт 24 июня.

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