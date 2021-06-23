«Финикс» броском с сиреной вырвал победу у «Клипперс» и повёл в финале Запада – 2-0

Во втором матче Западной конференции НБА «Финикс Санз» дома на последних секундах вырвал победу у «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 104:103 и повёл в серии плей-офф – 2-0.

В составе победителей лучшими на площадке были Кэмерон Пэйн (29 очков и 9 передач), Деандре Эйтон (24 очка и 14 подборов) и Девин Букер (20 очков). У «Клипперс» наиболее результативными в игре стали Пол Джордж (26 очков), Реджи Джексон (19 очков) и Ивица Зубац (14 очков и 11 подборов). Эйтон забил победный данк с финальной сиреной после передачи Джея Краудера.

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Ранее в серии «Санз» выиграли у «Клипперс» со счётом 120:114. Третий матч с участием этих команд пройдёт 23 июня.

Напомним, в финале Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации встречаются «Милуоки Бакс» и «Атланта Хоукс». Первый матч противостояния пройдёт 24 июня.