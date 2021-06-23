В деле о гибели Коби Брайанта случился новый поворот
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Ванесса Брайант, вдова члена Зала славы и легенды НБА Коби Брайанта, достигла досудебной договоренности в деле против пилота и владельцев вертолета, на борту которого разбились ее муж и дочь, сообщает ESPN.
Ванесса Брайант, её дети и родственники других жертв данной авиакатастрофы подали во вторник уведомление о мировом соглашении федеральному судье. Условия договоренности с компанией Island Express, которая эксплуатировала вертолёт, не разглашаются.
5-кратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.
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