Пол Джордж отреагировал на «чокерство» в концовке матча с «Санз», стоившего команде победы

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж высказался о двух промахах с линии штрафного броска в концовке второго матча финала Западной конференции НБА с «Финикс Санз» (103:104, 0-2). За 8,2 секунды до конца встречи у Джорджа была возможность увеличить преимущество своей команды до 3 очков. Форвард «Клипперс» дважды промахнулся с линии и позволил «Санз» вырвать победу на последней секунде.
«Я всегда уверен на линии штрафного броска. Я всегда забивал штрафные в клатче. Сегодня вечером мне просто не удалось увеличить наше преимущество. Я не собираюсь слишком много на этом зацикливаться. Мы проиграли два матча дома в начале плей-офф. Тогда мы могли проиграть серию. В третьей игре мы были собраны. Мы просто нашли способ победить. И текущая ситуация ничем не отличается. Мы должны найти способ вернуться обратно в серию», — приводит слова Джорджа Sports Illustrated.
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