«Лейкерс» попытаются заполучить 10-кратного участника Матча звёзд НБА
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Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони может перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс», утверждает NBA Analysis Network. По данным издания, ссылающегося на собственные источники в НБА, «Лейкерс» изучает возможность подписания 37-летнего ветерана.
Энтони связывают дружеские отношения с лидером «Лейкерс» Леброном Джеймсом.
В нынешнем сезоне Энтони в среднем набирает 13,4 очка и делает 3,1 подбора.
По ходу сезона Энтони вошёл в топ-10 скореров в истории НБА. В начале мая Кармело набрал 27 318-е очко в карьере. Лидером в истории НБА по количеству очков является Карим Абдул-Джаббар (38 387).
Напомним, «Лейкерс» не удалось защитить чемпионский титул в НБА в нынешнем сезоне. Они вылетели в первом раунде плей-офф.
Новость по темеКармело Энтони вошёл в топ-10 скореров в истории НБА
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