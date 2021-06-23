«Лейкерс» попытаются заполучить 10-кратного участника Матча звёзд НБА

Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони может перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс», утверждает NBA Analysis Network. По данным издания, ссылающегося на собственные источники в НБА, «Лейкерс» изучает возможность подписания 37-летнего ветерана.

Энтони связывают дружеские отношения с лидером «Лейкерс» Леброном Джеймсом.

В нынешнем сезоне Энтони в среднем набирает 13,4 очка и делает 3,1 подбора.

По ходу сезона Энтони вошёл в топ-10 скореров в истории НБА. В начале мая Кармело набрал 27 318-е очко в карьере. Лидером в истории НБА по количеству очков является Карим Абдул-Джаббар (38 387).

Напомним, «Лейкерс» не удалось защитить чемпионский титул в НБА в нынешнем сезоне. Они вылетели в первом раунде плей-офф.