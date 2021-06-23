Кемба Уокер был подавлен после обмена в «Оклахому»
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Авторитетное издание The Athletic утверждает, что разыгрывающий Кемба Уокер негативно воспринял обмен из «Бостон Селтикс» в «Оклахома Сити-Тандер». Он перебрался в «Бостон» лишь год назад, но так и не задержался в команде. После вылета «Бостона» из плей-офф игрока обменяли на Эла Хорфорда.
Издание сообщает, что Уокер был подавлен после обмена. Он уже выстроил хорошие отношения с одноклубниками, из-за чего уход из команды стал ещё более болезненным.
Недавно появились слухи, что Уокер может оказаться в «Лос-Анджелес Лейкерс». Калифорнийцы хотят укрепить состав после неудачного сезона. «Лейкерс» не сумели защитить чемпионский титул, более того, команда Леброна Джеймса вылетела из плей-офф уже в первом раунде.
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