Кемба Уокер был подавлен после обмена в «Оклахому»

Авторитетное издание The Athletic утверждает, что разыгрывающий Кемба Уокер негативно воспринял обмен из «Бостон Селтикс» в «Оклахома Сити-Тандер». Он перебрался в «Бостон» лишь год назад, но так и не задержался в команде. После вылета «Бостона» из плей-офф игрока обменяли на Эла Хорфорда.

Издание сообщает, что Уокер был подавлен после обмена. Он уже выстроил хорошие отношения с одноклубниками, из-за чего уход из команды стал ещё более болезненным.

Недавно появились слухи, что Уокер может оказаться в «Лос-Анджелес Лейкерс». Калифорнийцы хотят укрепить состав после неудачного сезона. «Лейкерс» не сумели защитить чемпионский титул, более того, команда Леброна Джеймса вылетела из плей-офф уже в первом раунде.