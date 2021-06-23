Сборная США получила новый отказ от звезды по участию в Олимпиаде

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури отказался выступить на Олимпийских играх в Токио (Япония) за сборную США, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. 35-летний баскетболист станет свободным агентом по окончании сезона. Ожидается, что он будет одним из самых востребованных игроков на рынке.

В нынешнем сезоне Лоури в среднем набирает 17,2 очка, делает 7,3 передачи и 5,4 подбора.

Ранее о готовности сыграть на Олимпиаде сообщили многие звёзды. Так, за сборную США хотят сыграть Девин Букер, Джеймс Харден, Кевин Дюрант, Бэм Адебайо, Дэмьен Лиллард, Брэдли Бил, Джейсон Тейтум, Кевин Лав, Дрю Холидэй, Дрэймонд Грин и Крис Миддлтон. В состав сборной попадут 12 игроков.

Сборная США будет проводить подготовку к турниру с 10 по 18 июля. На эту неделю запланированы товарищеские матчи команды.