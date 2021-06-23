Единая лига ВТБ составляет календарь для 12 клубов. В прошлом сезоне их было 13

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко сообщил, что организация разрабатывает календарь турнира на следующий сезон, который рассчитан на 12 команд-участниц. В прошлом сезоне в Единой лиге ВТБ выступали 13 клубов.

«Говоря о предстоящем сезоне, мы верстаем календарь для 12 команд», – цитирует Кущенко ТАСС.

Примечательно, что ранее возникли слухи о возможном отказе от участия в турнире «Химок». Ещё в июне подмосковный клуб направил письмо руководству лиги, уведомив её об отсутствии финансовых гарантий. В итоге «Химки» не подтвердили участие в турнире.

Игроки «Химок» уже обращались к властям Подмосковья с просьбой оказать клубу финансовую помощь. О результатах обращения баскетболистов пока ничего неизвестно.