Единая лига ВТБ составляет календарь для 12 клубов. В прошлом сезоне их было 13
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко сообщил, что организация разрабатывает календарь турнира на следующий сезон, который рассчитан на 12 команд-участниц. В прошлом сезоне в Единой лиге ВТБ выступали 13 клубов.
«Говоря о предстоящем сезоне, мы верстаем календарь для 12 команд», – цитирует Кущенко ТАСС.
Примечательно, что ранее возникли слухи о возможном отказе от участия в турнире «Химок». Ещё в июне подмосковный клуб направил письмо руководству лиги, уведомив её об отсутствии финансовых гарантий. В итоге «Химки» не подтвердили участие в турнире.
Игроки «Химок» уже обращались к властям Подмосковья с просьбой оказать клубу финансовую помощь. О результатах обращения баскетболистов пока ничего неизвестно.
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