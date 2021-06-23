Нандо Де Коло определился с местом продолжения карьеры

«Фенербахче» на официальном сайте объявил об однолетнем продлении контракта с атакующим защитником Нандо Де Коло.



Де Коло присоединился к «Фенербахче» в 2019 году после 5 сезонов в составе ЦСКА. В чемпионате Евролиги-2020/2021 34-летний французский защитник провёл 32 матча, набирая в среднем 15,8 очка и 3,9 передачи за 27,5 минуты на площадке при точности 58,5% двухочковых и 40,3% трёхочковых бросков. Де Коло помог «Фенербахче» выйти в плей-офф Евролиги, где команда всухую уступила в серии с ЦСКА (0-3). В чемпионате Турции «Фенербахче» проиграл в финальной серии с «Анадолу Эфес» (0-3).

Во время выступления за ЦСКА Де Коло становился MVP Евролиги (2016) и выиграл два чемпионских титула в турнире (2016, 2019).