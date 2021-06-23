Источник: «Бруклин» открыт к обмену Кайри Ирвинга

Американский журналист Мэтт Салливан, автор книги, посвящённой «Бруклин Нетс», сообщил, что клуб готов обменять одного из своих лидеров — Кайри Ирвинга.
«Я слышал, что руководство «Нетс» было расстроено тем, что Ирвинг пропустил решающие матчи, особенно учитывая, что он пропускал игры ещё и из-за нарушения COVID-протокола.
И в последние недели я узнал о слухах, которые было довольно сложно получить, учитывая, что влезть в «Бруклин Нетс» примерно так же непросто, как в Кремль, что генменеджер «Бруклина» Шон Маркс, возможно, согласится обменять Кайри. По крайней мере, он будет готов выслушать предложения.
Учитывая сложный характер Кайри, думаю, что он раздражает некоторых людей во франшизе. Но я не говорю о его одноклубниках, которые, конечно, рады играть вместе с одним из лучших баскетболистов мира», — цитирует журналиста Essentially Sports.
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