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Источник: «Бруклин» открыт к обмену Кайри Ирвинга

Источник: «Бруклин» открыт к обмену Кайри Ирвинга
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Американский журналист Мэтт Салливан, автор книги, посвящённой «Бруклин Нетс», сообщил, что клуб готов обменять одного из своих лидеров — Кайри Ирвинга.

«Я слышал, что руководство «Нетс» было расстроено тем, что Ирвинг пропустил решающие матчи, особенно учитывая, что он пропускал игры ещё и из-за нарушения COVID-протокола.

И в последние недели я узнал о слухах, которые было довольно сложно получить, учитывая, что влезть в «Бруклин Нетс» примерно так же непросто, как в Кремль, что генменеджер «Бруклина» Шон Маркс, возможно, согласится обменять Кайри. По крайней мере, он будет готов выслушать предложения.

Учитывая сложный характер Кайри, думаю, что он раздражает некоторых людей во франшизе. Но я не говорю о его одноклубниках, которые, конечно, рады играть вместе с одним из лучших баскетболистов мира», — цитирует журналиста Essentially Sports.

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