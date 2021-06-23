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41-летний капитан «Реала» завершил карьеру

41-летний капитан «Реала» завершил карьеру
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Центровой «Реала» Фелипе Рейес принял решение о завершении карьеры, сообщает Marca.

41-летний капитан мадридского клуба сделает официальное заявление в четверг. Рейес выступал за «Реал» с 2004 года, до этого он 6 лет представлял «Эстудиантес». Рейес является двукратным чемпионом Евролиги (2015, 2018), семикратным чемпионом Испании (2005, 2007, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019), шестикратным обладателем Кубка Короля Испании (2000, 2012, 2014–2017) и пятикратным победителем суперкубка Испании (2012–2014, 2018, 2019). Фелипе признавался MVP испанской лиги в 2009 и 2015 годах.

В составе сборной Испании Рейес стал чемпионом мира-2006 и трёхкратным чемпионом Европы (2009, 2011, 2015). Рейес дважды выигрывал серебряные медали (2008, 2012) Олимпийских игр и один раз — бронзовые (2016).

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