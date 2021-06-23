Один из лучших бомбардиров испанской лиги рассказал, что для него значит переход в «Зенит»

Новичок «Зенита», защитник Коннер Фрэнкамп рассказал, что для него означает переход в клуб из Санкт-Петербурга, а также заявил, что переезд в Россию – огромный шаг в его карьере.



«Что для меня значит переход в «Зенит»? Честно, я нахожусь в предвкушении, ведь у меня появился шанс играть на таком высоком уровне, в Евролиге, с отличными игроками рядом — это очень важно.

Ощущения, когда со мной связались представители «Зенита»? Я почувствовал волнение! Знаю, что «Зенит» — очень уважаемая команда и отличная организация, что в прошедшем сезоне они вышли в плей-офф Евролиги. Я был польщён тем, что получил приглашение от такого клуба и принял это предложение.



Что важного я получил за время, проведённое в Национальной ассоциации студенческого баскетбола? Очевидно, что это постоянная конкуренция. Каждый день ты сталкиваешься с соперниками и конкурируешь с партнёрами по команде и с самим собой. Игра в NCAA – отличный опыт.



Переезд в Россию — огромный шаг, особенно с учётом игр в Евролиге. Моя карьера резко пошла вверх, но мне нельзя ни в коем случае расслабляться», — приводит слова Фрэнкампа официальный сайт «Зенита».

25-летний американский баскетболист дебютирует в Евролиге. В прошлом сезоне Фрэнкамп набирал в среднем 15,7 очка, 3,5 передачи и 2,2 подбора за 26 минут в 25 матчах испанской лиги ACB в составе «Мурсии». Коннер стал четвёртым в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании, уступив только Гиорги Шермадини (16,5 очка), Алексе Аврамовичу (16,4 очка) и Мело Тримблу (16,4 очка). До перехода в «Мурсию» Фрэнкамп выступал за греческий «Ретимно» и болгарский «Берое». В «Зените» американец проведёт четвёртый сезон в профессиональной карьере.

