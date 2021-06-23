Сборная России проиграла Доминиканской Республике в товарищеском матче

Мужская сборная России уступила национальной команде Доминиканской Республики в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 73:83.



Доминиканцы создали для себя задел ещё в первой четверти, уверенно выиграв её со счётом 25:11. Вторая десятиминутка осталась за российской сборной, обыгравшей её на 4 очка, — 15:11. В ходе третьей четверти россиянам удалось сократить отставание до четырёх очков, однако соперники так и не позволили сделать что-либо большее и сами провели несколько хороших атак. Четверть, однако, осталась за сборной России — 22:21. Заключительные десять минут проходили в равной борьбе и завершились со счётом 25:26 в пользу доминиканцев.

Доминиканская Республика — Россия – 83:73 (25:11, 11:15, 21:22, 26:25)



Доминиканская Республика: Торрес (21).

Россия: Мозгов (16), Кулагин (16), Комолов (11), Астапкович (10), Мотовилов (6), Антонов (5), Бабурин (4), Ивлев (2), Стребков (2), Ухов (1), Карданахишвили (0).