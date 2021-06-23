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Стала известна позиция «Голден Стэйт» по трансферу Бена Симмонса

Стала известна позиция «Голден Стэйт» по трансферу Бена Симмонса
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Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс вряд ли перейдёт в «Голден Стэйт Уорриорз». Ранее сообщалось, что «Филадельфия» рассмотрит варианты обмена Симмонса.

«Поговорив с несколькими осведомлёнными людьми, «Уорриорз», похоже, решили не рассматривать вариант с Симмонсом. Команда ищет более подходящих игроков. И предпочтение необязательно будет отдаваться звезде», — приводит слова обозревателя The Athletic Маркуса Томпсона Parlons Basket.

Ранее сообщалось, что Симмонс с большой долей вероятности пропустит Олимпийские игры в Токио (Япония). Бен собирается сосредоточиться на развитии собственных навыков, в частности, поработать над качеством броска. О необходимости серьёзной работы в межсезонье говорил и главный тренер «Сиксерс» Док Риверс.

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