Стала известна позиция «Голден Стэйт» по трансферу Бена Симмонса

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс вряд ли перейдёт в «Голден Стэйт Уорриорз». Ранее сообщалось, что «Филадельфия» рассмотрит варианты обмена Симмонса.
«Поговорив с несколькими осведомлёнными людьми, «Уорриорз», похоже, решили не рассматривать вариант с Симмонсом. Команда ищет более подходящих игроков. И предпочтение необязательно будет отдаваться звезде», — приводит слова обозревателя The Athletic Маркуса Томпсона Parlons Basket.
Ранее сообщалось, что Симмонс с большой долей вероятности пропустит Олимпийские игры в Токио (Япония). Бен собирается сосредоточиться на развитии собственных навыков, в частности, поработать над качеством броска. О необходимости серьёзной работы в межсезонье говорил и главный тренер «Сиксерс» Док Риверс.
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