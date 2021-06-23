Россия на последних секундах проиграла Бельгии в 1/4 финала женского Евробаскета

Женская сборная России уступила в четвертьфинале чемпионата Европы. Россиянки проиграли представительницам Бельгии со счётом 83:85.



Стартовая десятиминутка проходила в упорной борьбе и завершилась со счётом 21:20 в пользу бельгиек. Вторая четверть в целом также была равной. В определённый момент россиянки вели со счётом 37:31, однако баскетболистки сборной Бельгии совершили рывок в концовке и на большой перерыв отправлялись при счёте 43:37 в свою пользу.



Третья десятиминутка осталась за россиянками — 21:20. Заключительный отрезок матча сборная России начинала с отставанием в пять очков — 58:63. Довольно быстро подопечные Александра Ковалёва эту разницу нивелировали, однако бельгийки всякий раз выходил вперёд. За 10 секунд до финального свистка счёт был равным — 83:83, однако россиянки пропустили атаку, и бельгийки вышли вперёд — 85:83, установив окончательный счёт встречи.

Самым результативным игроком матча стала представительница Бельгии Эмма Мессеман — 33 очка и 11 подборов. В составе сборной России больше всех очков набрала Мария Вадеева — 30.

В 1/2 финала бельгийская сборная сыграет с победительницами матча Сербия — Испания.