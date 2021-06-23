Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Россия на последних секундах проиграла Бельгии в 1/4 финала женского Евробаскета

Россия на последних секундах проиграла Бельгии в 1/4 финала женского Евробаскета
Комментарии

Женская сборная России уступила в четвертьфинале чемпионата Европы. Россиянки проиграли представительницам Бельгии со счётом 83:85.

Стартовая десятиминутка проходила в упорной борьбе и завершилась со счётом 21:20 в пользу бельгиек. Вторая четверть в целом также была равной. В определённый момент россиянки вели со счётом 37:31, однако баскетболистки сборной Бельгии совершили рывок в концовке и на большой перерыв отправлялись при счёте 43:37 в свою пользу.

Третья десятиминутка осталась за россиянками — 21:20. Заключительный отрезок матча сборная России начинала с отставанием в пять очков — 58:63. Довольно быстро подопечные Александра Ковалёва эту разницу нивелировали, однако бельгийки всякий раз выходил вперёд. За 10 секунд до финального свистка счёт был равным — 83:83, однако россиянки пропустили атаку, и бельгийки вышли вперёд — 85:83, установив окончательный счёт встречи.

Самым результативным игроком матча стала представительница Бельгии Эмма Мессеман — 33 очка и 11 подборов. В составе сборной России больше всех очков набрала Мария Вадеева — 30.

В 1/2 финала бельгийская сборная сыграет с победительницами матча Сербия — Испания.

ЧЕ-2021 (ж). 1/4 финала
23 июня 2021, среда. 21:45 МСК
Бельгия
Окончен
85 : 83
Россия
Бельгия: Мессеман - 33, Местдаг - 19, Линскенс - 13, Аллеман - 9, Деларе - 6, Ванло - 5, Гелдоф, Карпро, Массей, Массей, Местдаг, Науэларс
Россия: Вадеева - 30, Глонти - 17, Левченко - 11, Шилова - 11, Мусина - 10, Комарова - 3, Голдырева - 1, Курильчук, Огун, Федоренкова, Шабанова, Штанько
Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021