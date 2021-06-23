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«Финикс» обновил статус Криса Пола перед третьим матчем финала Западной конференции

«Финикс» обновил статус Криса Пола перед третьим матчем финала Западной конференции
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Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол вышел с карантина и собирается вернуться в состав команды в третьем матче финала Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (2-0), сообщает журналист Yahoo Sports Крис Хэйнс.

В среду утром Пол успешно прошел кардиологическое обследование, которое было последним требованием протокола НБА по охране здоровья и безопасности. Баскетболист был изолирован от остальной команды с 16 июня из-за положительного теста на коронавирус.

На прошлой неделе 36-летний Пол сдал положительный тест на COVID-19, несмотря на то что ранее был вакцинирован. Разыгрывающий рисковал пропустить как минимум 14 дней, однако в связи с вакцинацией длительность карантина была сокращена.

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