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«Атланта» победила «Милуоки» в первом матче финала Востока, у Янга 48 очков

«Атланта» победила «Милуоки» в первом матче финала Востока, у Янга 48 очков
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В первом матче финала Восточной конференции НБА «Атланта Хоукс» на выезде обыграла «Милуоки Бакс» со счётом 116:113 и повела в серии плей-офф – 1-0.

В составе победителей лучшими на площадке были Трей Янг (48 очков и 11 передач), Джон Коллинс (23 очка и 15 подборов) и Кевин Хаертер (13 очков). У «Милуоки» наиболее результативными в игре стали Яннис Адетокунбо (34 очка, 12 подборов и 9 передач), Джру Холидэй (33 очка и 9 передач) и Крис Миддлтон (15 очков).

Второй матч финальной серии Востока Национальной баскетбольной ассоциации состоится 26 июня. Ранее в полуфиналах «Атланта» прошла «Филадельфию Сиксерс» – 4-3 в серии, а «Милуоки» победил «Бруклин Нетс» – 4-3.

НБА - плей-офф. Финал - Восток. 1-й матч
24 июня 2021, четверг. 03:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
113 : 116
Атланта Хоукс
Атланта
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 34, Холидэй - 33, Миддлтон - 15, Портис - 11, Лопес - 7, Форбс - 5, Коннотон - 4, Такер - 4, Адетокунбо, Брайант, Джексон, Дивинченцо, Дьяките, Меррилл, Нвора, Тиг, Тупан
Атланта Хоукс: Янг - 48, Коллинс - 23, Хаертер - 13, Капела - 12, Галлинари - 9, Богданович - 4, Хилл - 4, Л. Уильямс - 3, Гудвин, Данн, Мэйс, Найт, Оконгву, Реддиш, Снелл, Фернанду, Хантер

В финале Запада встречаются «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Клипперс», к настоящему моменту «Санз» ведут в серии – 2-0.

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