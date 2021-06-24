«Атланта» победила «Милуоки» в первом матче финала Востока, у Янга 48 очков

В первом матче финала Восточной конференции НБА «Атланта Хоукс» на выезде обыграла «Милуоки Бакс» со счётом 116:113 и повела в серии плей-офф – 1-0.
В составе победителей лучшими на площадке были Трей Янг (48 очков и 11 передач), Джон Коллинс (23 очка и 15 подборов) и Кевин Хаертер (13 очков). У «Милуоки» наиболее результативными в игре стали Яннис Адетокунбо (34 очка, 12 подборов и 9 передач), Джру Холидэй (33 очка и 9 передач) и Крис Миддлтон (15 очков).
Второй матч финальной серии Востока Национальной баскетбольной ассоциации состоится 26 июня. Ранее в полуфиналах «Атланта» прошла «Филадельфию Сиксерс» – 4-3 в серии, а «Милуоки» победил «Бруклин Нетс» – 4-3.
В финале Запада встречаются «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Клипперс», к настоящему моменту «Санз» ведут в серии – 2-0.
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