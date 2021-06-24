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Трэй Янг установил три исторических рекорда НБА и повторил выдающееся достижение Леброна

Трэй Янг установил три исторических рекорда НБА и повторил выдающееся достижение Леброна
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Разыгрывающий «Атланта Хоукс» Трэй Янг набрал 48 очков (17 из 34 с игры), 7 подборов и 11 передач в первом матче финала Восточной конференции НБА с «Милуоки Бакс» (116:113, 1-0).

Янг — первый игрок в истории НБА, набравший 45+ очков и 10+ передач в матче финала конференции. Трэй провел шестой матч плей-офф на выезде с 30+ очков. Это рекорд для баскетболистов, дебютирующих в постсезоне. Кроме того, Янг установил рекорд результативности для дебютного матча в финале конференции за всю историю НБА.

Янг повторил рекорд Леброна Джеймса и Коби Брайанта по результативности в плей-офф в возрасте менее 23 лет… 48 очков — новый персональный рекорд Янга в плей-офф и третий показатель в истории франшизы «Хоукс» (Боб Петтит и Доминик Уилкинс набирали по 50 очков).

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES​, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

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