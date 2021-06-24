Яннис Адетокунбо назвал причины сенсационного поражения «Милуоки» на старте финала Востока

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо после поражения в первом матче финала Восточной конференции НБА с «Атланта Хоукс» (113:116, 0-1) отметил плохую защиту против лидера соперников Трэя Янга и слабую игру на подборе.



«Просто надо работать лучше. К сожалению, мы проиграли матч. Мы просто обязаны лучше защищаться против Трэя Янга. Должна быть подстраховка. Хотя я считаю, что главной проблемой в этой игре были подборы в нападении. „Хоукс“ взяли три подбора в атаке подряд. Все из них завершили набранными очками, в том числе победный бросок Клинта Капелы. Я думаю, что это самая неприятная часть. Надеюсь, мы сможем внести коррективы, усложнить задачу Трэю Янгу, усложнить задачу всем этим парням, чтобы они не могли легко набирать очки. Надеюсь, мы сможем выиграть вторую игру», — приводит слова Адетокунбо официальный сайт НБА.