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«Зенит» заинтересован в подписании одного из лучших игроков «Химок»

«Зенит» заинтересован в подписании одного из лучших игроков «Химок»
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Американский центровой «Химок» Джордан Мики входит в сферу интересов «Зенита», сообщает инсайдер Маттео Андреани на своей странице в «Твиттере».

Санкт-петербургский клуб может предложить Мики контракт, если команду в это межсезонье покинет центровой Тарик Блэк. Мики также интересен клубам Евролиги «Баварии» и «Басконии». Американский баскетболист набирал в среднем 15,6 очка, 5,7 подбора, 1,1 перехвата и 1,5 блок-шота в среднем за игру в минувшем сезоне Евролиги.

В межсезонье-2021 «Зенит» подписал защитника «Црвены Звезды» Джордана Лойда, разыгрывающего «Мурсии» Коннера Фрэнкампа и форварда «Химок» Сергея Карасёва, а также продлил контракты с форвардом Матеушом Пониткой и центровым Артурасом Гудайтисом.

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